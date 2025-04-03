The Economist опубликовал карикатуру на Трампа, «отрезающего» США от мира

Журнал The Economist жёстко раскритиковал введение Дональдом Трампом «взаимных» пошлин на импорт, выпустив провокационную обложку, на которой президент США с ручной пилой «отрезает» страну от остального мира. Заголовок статьи звучит как: «День краха. Как минимизировать глобальный ущерб».

В статье решение Трампа охарактеризовано как «одна из самых серьезных, вредных и абсурдных экономических ошибок современности». Эксперты издания предупреждают, что Белый Дом угрожает мировой торговой системе, способствует росту инфляции и может спровоцировать ответные действия со стороны других стран.