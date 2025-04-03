The Economist опубликовал карикатуру на Трампа, «отрезающего» США от мира
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Журнал The Economist жёстко раскритиковал введение Дональдом Трампом «взаимных» пошлин на импорт, выпустив провокационную обложку, на которой президент США с ручной пилой «отрезает» страну от остального мира. Заголовок статьи звучит как: «День краха. Как минимизировать глобальный ущерб».
В статье решение Трампа охарактеризовано как «одна из самых серьезных, вредных и абсурдных экономических ошибок современности». Эксперты издания предупреждают, что Белый Дом угрожает мировой торговой системе, способствует росту инфляции и может спровоцировать ответные действия со стороны других стран.
Администрация Трампа объясняла свою стратегию принципом «взаимности»: если торговый партнер вводит ограничения на американские товары, США отвечают аналогичными мерами. Тем не менее, The Economist считает это оправдание лицемерным, напоминая, что на протяжении многих лет США извлекали выгоду из свободной торговли.
Напомним, что Дональд Трамп ввёл в США пошлины на все импортные товары. Такое решение сразу всколыхнуло ЕС, а глава ЕК фон дер Ляйен начала обещать Америке «мощный ответ» от Евросоюза. По её словам, такой ход американского политика навредит всей мировой экономике.