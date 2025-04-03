«Экипаж прощается и желает хорошего полёта»: Как Трамп продаёт Европе незалежный неликвид Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему «коалиция желающих» ничего не добьётся на Украине без США и для чего Трамп мечтает переложить Киев на ЕС. 3 апреля, 11:17 Президент США Дональд Трамп хочет снять Украину с шеи американских налогоплательщиков и переложить её на Европу. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin, byelaman

Министры обороны стран из «коалиции желающих» соберутся в Брюсселе 10 апреля на очередную встречу.

31 марта в ходе телефонного разговора британский премьер Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский договорились о проведении встречи представителей военных ведомств Великобритании, Франции и Украины.

Сообщалось, что на встрече представители военного командования трёх стран займутся «подробным планированием» дальнейших шагов по созданию многонациональной миссии западных союзников на Украине.

Сколько «желающих» осталось в коалиции?

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями узкого круга стран:

— Будет встреча вживую военных команд нескольких стран, узкий круг стран, тех, кто будет готов разместить контингент. Есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это такая первая глубокая встреча, — заявил просроченный президент.

Глава киевского режима Владимир Зеленский требует проводить всё новые саммиты. Фото © ТАСС / STRINGER

При этом он оговорился: «Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник».

А что так плохо? Кто ещё входит в этот самый узкий круг? Или круг и вправду — только треугольник?

На днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью El Pais рассказал, что около 30 стран заявили о своей готовности «поддержать мир» на Украине, как только он будет установлен.

Правда, он не уточнил, что это за страны и каким образом они готовы «поддержать мир». И да, ключевые слова тут — «как только он будет установлен».

То есть «желающие» отправить войска на Украину действительно могут найтись. Но только после установления перемирия, которое ещё не проглядывается. А пока — только бла-бла-бла.

И хочется, и колется направить на Украину самолёты и корабли

Как недавно писала The Washington Post, страны Европы начали всё больше рассматривать возможность размещения на территории Украины воздушных и морских сил, что обусловлено тем, что командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие государства предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и акватории Чёрного моря.

Именно этим и объясняется то, что Париж и Лондон активнее всего настаивают на заключение если не полного и всеобъемлющего перемирия, то как минимум на море и в воздухе.

Согласившись на обсуждение Черноморской инициативы, Россия вырвала из этого плана только морскую компоненту (перемирие на море для нас некритично, в отличие от отказа от возможности наносить удары с воздуха), спутав им все карты. Впрочем, во-первых, не факт, что до морского перемирия вообще дойдёт, — ведь Москва поставила конкретные условия, которые Запад, кажется, не собирается выполнять. Во-вторых, очевидно, что Киев не будет его соблюдать, как и мораторий на удары по энергообъектам. В-третьих, если оно и будет установлено — кто пустит корабли Британии и Франции в Чёрное море: для этого нужно будет ещё согласие Турции как минимум, а в нынешней ситуации Анкара вряд ли на это пойдёт.

Так что никаких условий для ввода войск на Украину для «коалиции желающих» пока нет и не предвидится. Потому и желающих пока особо нет. Есть только бессмысленные саммиты.

Интересно, что этот саммит будет проведён в Брюсселе, а не в Париже или Лондоне, как до этого. Не где-нибудь, а в самой Штаб-квартире НАТО. И понятно почему: они хотят подчеркнуть, что их коалиция — это проект всего блока НАТО, а не Франции и Британии.

А заодно по возможности — затянуть США. Собственно, именно гарантии США — это то, без чего «желающие» не желают даже пытаться осуществить свои желания.

Без США ничего не получится

Ещё в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон перед визитом к Трампу самоуверенно заявлял, что сможет убедить того взять обязательство поддержать любое развёртывание европейских войск на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Ludovic Marin

«Я скажу ему: «Нельзя быть слабым перед президентом Путиным». Это не вы, это не ваша торговая марка, это не в ваших интересах», — говорил он. Но Трамп лучше него знает, что в его интересах и в интересах Америки, а что — нет.

Впрочем, помимо гарантий от США им нужно ещё оружие, деньги, разведданные, без которых ничего у них не получится.

Вот и Сикорский пытается протолкнуть абсурдную идею использования американских ресурсов без американского участия.

По его словам, от США может потребоваться задействование «некоторых разведывательных, космических и воздушных ресурсов». Глава польского МИД считает, что Европа «могла бы покрыть свои потребности и минимизировать затраты», если бы договорилась об использовании возможностей НАТО в операциях без американского участия».

— ЕС справится самостоятельно «с меньшими угрозами», но сдерживание России — это работа для всего Североатлантического альянса, — заключил он.

А США это надо, он спросил? Или давит на болевую точку — евро-атлантическое единство? Но Вашингтон всеми своими действиями показывает, что не очень-то его этим напугаешь, бояться раскола нужно больше Европе.

Пентагон впервые игнорирует «Рамштайн»

Интересно, что саммит «желающих» состоится за день до «Рамштайна» — встречи коалиции по поддержке Украины, которая в этот раз пройдёт под председательством Британии и Германии. США не приедут.

Как пишет Defense News, это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдёт без участия главы Пентагона, который не присоединится к встрече ни очно, ни онлайн. По данным источников издания, Вашингтон, вероятно, вообще не направит на мероприятие высокопоставленных представителей Минобороны.

Вот это зрада ганебная, как сказали бы на Украине!

Весьма точно прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Экипаж прощается и желает хорошего полёта».

Если кто-то не знает, это цитата из анекдота.

«Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Посмотрите налево — горит двигатель. Посмотрите направо — отвалилось крыло. Посмотрите вниз — видите четыре точки? Это катапультировавшийся экипаж! Желаем вам приятного полёта!»

Но что пошло не так?

Трамп избавляется от «неликвида»

Да вообще всё к тому шло с самых первых часов пребывания Дональда Трампа в Белом доме. Новая администрация и не скрывала, что рассматривает Украину в качестве «неликвидного актива» и хочет спихнуть его с шеи американских налогоплательщиков. Проще говоря — «продать» её хоть России, хоть Европе. Разумеется, подороже.

Продать России «по нормальной цене» пока не выходит: Москва не соглашается на предложенные условия (признание занятых территорий и то — только де-факто, раздел по текущей линии разграничения и ничем не гарантированный отказ от членства Украины в НАТО). Как утверждает Reuters, высокопоставленные чиновники Трампа считают, что перемирие на Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев.

Зачем тогда продолжать тратить деньги? Пусть «неликвид» забирает Европа.

Америка, конечно же, не откажется от поставок оружия, боеприпасов, разведданных и т.д. Но оплачивать всё это придётся европейским «желающим». Вы же сами этого желали? Получите, распишитесь! И никаких гарантий. Гарантии — нам, счета и чеки — вам, вот принцип геополитики Трампа!

Я уже неоднократно сравнивал участие Европы в украинском конфликте с походом в казино. Чем больше играешь, тем больше должен. А главное — тем меньше воли остановиться и прекратить эту изначально обречённую на провал игру.

Авторы Дмитрий Родионов