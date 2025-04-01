Нашкодивший щенок: Как Европа схлестнётся с Америкой из-за перевыборов Зеленского Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, какой результат выборов на Украине устроил бы США и Европу и в чём интерес России. 31 марта, 21:27 Президент США Дональд Трамп относится к главе киевского режима с нескрываемой неприязнью. Обложка © ТАСС / Zuma

5 мая 2025 года на Украине истекает срок проведения парламентского голосования по продлению военного положения, которое заканчивается 8 мая. А это означает, что если военное положение не будет продлено, то на Украине настанет пора провести выборы президента.

Что говорит закон о выборах на Украине

Выборы должны были пройти ровно год назад — 31 марта 2024-го, но они не состоялись под предлогом военного положения, а с 20 мая избранный в 2019 году Владимир Зеленский формально должен был сложить полномочия, чего он, разумеется, не сделал. Если следовать букве и духу закона, с того момента власть должна была перейти к единственному легитимному органу — Верховной раде, а её спикер стать и.о. президента. Спикер Верховной рады Руслан Стенфанчук, будучи убеждённым сторонником Зеленского, отказался признать это, а вскоре «просроченной» стала и сама Рада, чьи полномочия истекли летом.

Спикер Верховной рады Руслан Стенфанчук. Фото © Wikipedia / Rada.gov.ua

Всё это породило правовую коллизию, которую в условиях военного времени и впрямь можно было не обсуждать. Пока длится конфликт, пока Запад безоговорочно поддерживал Зеленского, считая его «законным президентом», обсуждать действительно было нечего. Кроме Москвы, никто в мире даже не поднимал этой темы.

Трамп решил: Зеленского — убрать!

Но всё изменилось с возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который не только сразу обозначил настрой на разрешение украинского конфликта, но и испытывал совершенно очевидную личную неприязнь к Зеленскому. Что называется, «с порога» Трамп объявляет Зеленского «диктатором без выборов». Чуть позже он заявляет, что на Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на военное положение. Американские газеты взахлёб пишут о том, что в команде Трампа по этому вопросу сложился полнейший консенсус: Зеленского — убрать!

Дальше происходят события, которые могут немного сбить с толку: то Зеленский вступает в перепалку с Трампом прямо в Овальном кабинете и тот выгоняет его, как нашкодившего щенка, то Трамп называет его «лучшим президентом Украины» и «говорит, что Зеленский хочет мира, несмотря на то что глава киевского режима своими заявлениями и действиями демонстрирует полностью противоположную позицию.

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Mystyslav Chernov

Впрочем, если «включить» простую логику, очевидно, что Зеленский (даже если отодвинуть в сторону личные обиды) для команды Трампа крайне неудобный «партнёр». К тому же смена президента соответствует очевидной стратегии Вашингтона на урегулирование конфликта путём подсовывания Москве более удобного президента Украины, отказываться от переговоров с которым России было бы сложнее, чем с Зеленским, ставшим не только нелегитимным, но и абсолютно нерукопожатным в Кремле.

Обратите внимание: Вашингтон до сих пор тянет с подписанием американо-украинской ресурсной сделки, которая выгодна в первую очередь ему. Не потому ли, что хочет, чтобы её подписал уже легитимный президент Украины, подпись которого сложнее будет оспорить?

Напомню, ранее из Белого дома неоднократно раздавались заявления о намерении прийти к перемирию к Пасхе, которую христиане всего мира отмечают в один день — 20 апреля. План вырисовывается следующий: перемирие, снятие военного положения, выборы, сделка. Не только с Украиной, но и с Россией.

О том, что это для России натуральная ловушка, я уже писал неоднократно. Схема должна быть следующей: сделка, выборы. перемирие. Но Трамп явно планирует продавить свой вариант.

В минувшее воскресенье он пригрозил Москве вводом вторичных пошлин на российскую нефть в случае, если перемирие сорвётся по вине Москвы. Не думаю, что он настолько слеп, что банально не замечает того, что перемирие всеми силами срывает как раз Киев. Всё он видит и понимает, но сегодня ему важно давить именно на Россию, чтобы протолкнуть свою инициативу.

Очевидно, Зеленского как фигуру, способную ему помешать, он не рассматривает, а зря.

Европейская «партия войны» Зеленского в обиду не даст

Конечно, Зеленский совсем не субъектен, хотя… смотря как посмотреть, ведь для него речь идёт даже не о сохранении положения, а о сохранении жизни, ведь в случае остановки конфликта он может всё это потерять. К этому и ведёт Трамп, фактически предлагая главе киевского режима совершить ритуальное харакири.

Евросоюз до сих пор делает большую ставку на главу киевского режима. Фото © ТАСС / AP / Omar Havana

Но что гораздо важнее, за Зеленским сегодня стоит коллективная «партия войны», которая с уходом Байдена полностью переместилась в Лондон и Париж. А им менять Зеленского невыгодно. Им, в отличие от Трампа, не нужно завершать конфликт или выйти из него едва ли не любой ценой. Они сделали однозначную ставку на победу над Россией. Им нужна война, а на войне Зеленский для них — идеальный вариант. Тем более что коней на переправе не меняют.

В идеале они бы предпочли, чтобы никаких выборов не было, чтобы военное положение не отменяли. Но есть Трамп со своими «хотелками», и обойти его не получится, хотя они и будут до последнего стараться сорвать любые договорённости — чтобы американский лидер устал и потерял интерес к Украине.

Тем не менее если уж проводить выборы, то надо сделать так, чтобы на них снова победил… Зеленский.

Простите, но как, спросите вы, если его рейтинг, по словам Трампа, четыре процента?

А вот и нет. Согласно опросу, проведённому накануне компанией Ipsos по заказу The Economist, Зеленский пользуется подавляющей поддержкой: более семи из десяти опрошенных одобряют его работу, а восемь из десяти по-прежнему считают его законным президентом и выступают против выборов. Согласно данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня, Зеленский выиграл бы, второе место с большим отрывом было бы у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Но ведь ещё в феврале опрос, проведённый Socis, выявил у Валерия Залужного рейтинг 73,7% опрошенных. Чуть ниже рейтинг у главаря ГУР Кирилла Буданова* — 51,3%. Уровень доверия к Зеленскому составлял лишь 39,6%.

А в ноябре прошлого года британская газета Times утверждала, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся всё меньше. Согласно результатам цитируемого изданием соцопроса, только 16 процентов респондентов проголосовало бы за переизбрание Зеленского, а 60 процентов предпочло бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.

Лондон ставит на переизбрание Зеленского

Конечно, можно предположить, что на фоне перепалки в Белом доме и благодаря выстраиванию Зеленским образа «патриота», который не пойдёт на обсуждение отказа от территорий и не желает подписывать грабительскую ресурсную сделку с США, его рейтинг и впрямь мог несколько возрасти, но не настолько же.

А почему бы и нет? Ведь главное — это не как проголосуют, а как посчитают. А опрос Ipsos, напомню, проводился по заказу британской The Economist. Именно на него издание ссылается в материале под названием «Зеленский, Трамп и Путин, возможно, развернулись на 180 градусов по поводу выборов на Украине», в котором сообщается, что на Украине сейчас ведётся серьёзная подготовка к тому, чтобы Владимир Зеленский смог баллотироваться на второй президентский срок.

И, разумеется, выиграть. Только такой результат устроит Лондон, раз уж совсем нельзя избежать выборов. Как бы фантастически это ни звучало несколько месяцев назад, сегодня это реально. Как сообщает The Economist, Зеленский может пойти на быстрые выборы — уже этим летом, чтобы застать соперников врасплох и не дать им подготовиться.

Показательно, что в ЦИК Украины говорят, что нужно «намного больше времени» на подготовку выборов после завершения военных действий, чем дано по закону».

Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании. Фото © ТАСС / Zuma

— Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй что нет. Все это понимают, — заявил глава ЦИК Олег Диденко.

Но на Банковой и на Даунинг-стрит, очевидно, иного мнения. И плевать они хотели на стандарты.

Вопрос в том, готов ли Трамп снова сойтись в электоральном противостоянии с «глубинным государством», только уже на чужой, слабо контролируемой территории? А ведь итоги выборов, какими бы они ни были, придётся признать.

Что выборы на Украине значат для России

Ничего хорошего выборы не несут России, причём при любом их исходе. Победит Зеленский — ни о каком долгосрочном мире и речи быть не может, победит кто-то ещё — откроется окно возможностей для проталкивания нового «Минска».

Для России выборы на Украине приемлемы только после завершения конфликта и денацификации того, что останется от Незалежной. Потенциальное противостояние Трампа с «партией войны» на избирательных участках нам не несёт ничего.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Авторы Дмитрий Родионов