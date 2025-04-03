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3 апреля, 05:09

Фон дер Ляйен: Мировая экономика будет страдать из-за пошлин Трампа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение американского лидера Дональда Трампа ввести увеличенные пошлины на импортируемую в США продукцию. По мнению председателя ЕК, этот шаг окажет деструктивное воздействие на весь мир.

«Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран мира», — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК не стала объявлять о контрмерах и выразила надежду на отмену введённых в отношении Евросоюза пошлин после переговоров Брюсселя и Вашингтона. Однако на случай провала дипломатического метода у ЕС почти готов зеркальный ответ.

Китай анонсировал контрмеры в связи с введением США новых пошлин
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Трамп анонсировал введение новых таможенных пошлин на импортируемые товары 2 апреля. Он представил таблицу с актуальными тарифами, назвав её «Декларацией экономической независимости». В списке стран, на которые распространяются новые пошлины, нет России, поскольку между государствами не ведётся торговля. Украина же в перечне присутствует и облагается базовой ставкой 10%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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