Фон дер Ляйен: Мировая экономика будет страдать из-за пошлин Трампа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение американского лидера Дональда Трампа ввести увеличенные пошлины на импортируемую в США продукцию. По мнению председателя ЕК, этот шаг окажет деструктивное воздействие на весь мир.

«Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран мира», — отметила фон дер Ляйен.