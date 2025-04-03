Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 03:13

Китай анонсировал контрмеры в связи с введением США новых пошлин

Власти КНР осуждают решение Соединённых Штатов повысить пошлины на товары из Поднебесной. Страна не оставит этот шаг без ответа и отреагирует встречными контрмерами, сообщили в китайском Минкоммерции.

«Китай решительно выступает против этого, мы твёрдо примем контрмеры для защиты наших прав и интересов», — говорится в заявлении.

Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с населением ноль человек
Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с населением ноль человек

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых таможенных пошлин на товары, импортируемые в США, 2 апреля. Он представил таблицу с актуальными тарифами, назвав её «Декларацией экономической независимости» Соединённых Штатов. В списке стран, на которые распространяются новые пошлины, нет России, поскольку между государствами не ведётся торговля. Украина же в списке присутствует и облагается базовой тарифной ставкой в 10%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TdDie Image

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar