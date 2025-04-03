Китай анонсировал контрмеры в связи с введением США новых пошлин
Власти КНР осуждают решение Соединённых Штатов повысить пошлины на товары из Поднебесной. Страна не оставит этот шаг без ответа и отреагирует встречными контрмерами, сообщили в китайском Минкоммерции.
«Китай решительно выступает против этого, мы твёрдо примем контрмеры для защиты наших прав и интересов», — говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых таможенных пошлин на товары, импортируемые в США, 2 апреля. Он представил таблицу с актуальными тарифами, назвав её «Декларацией экономической независимости» Соединённых Штатов. В списке стран, на которые распространяются новые пошлины, нет России, поскольку между государствами не ведётся торговля. Украина же в списке присутствует и облагается базовой тарифной ставкой в 10%.
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