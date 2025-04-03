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2 апреля, 23:09

Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с населением ноль человек

Острова Херд и Макдональд оказались в списке стран, на продукцию которых распространятся объявленные Дональдом Трампом пошлины. Эти территории, расположенные в южной части Индийского океана, являются одними из самых отдалённых участков суши на Земле и не заселены людьми.

Острова идут в перечне из 185 государств предпоследними, на них наложена пошлина в размере 10%. Официально Херд и Макдональд являются внешними территориями Австралии. Они представляют собой огромные ледники с вулканами, где проживают лишь огромные популяции пингвинов и других морских птиц.

США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%
США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%

Напомним, что Трамп торжественно анонсировал введение новых пошлин 2 апреля. Он назвал этот день важнейшим в истории Америки, за которым последует «эра процветания» США. России и Белоруссии в списке облагаемых доппошлиной стран нет, а вот для Украины место нашлось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Goinyk Production

Антон Голыбин
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