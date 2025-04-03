Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с населением ноль человек

Острова Херд и Макдональд оказались в списке стран, на продукцию которых распространятся объявленные Дональдом Трампом пошлины. Эти территории, расположенные в южной части Индийского океана, являются одними из самых отдалённых участков суши на Земле и не заселены людьми.

Острова идут в перечне из 185 государств предпоследними, на них наложена пошлина в размере 10%. Официально Херд и Макдональд являются внешними территориями Австралии. Они представляют собой огромные ледники с вулканами, где проживают лишь огромные популяции пингвинов и других морских птиц.