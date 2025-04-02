США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%

Соединённые Штаты введут пошлины на импорт любых легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Документ опубликован в Федеральном регистре американского правительства.

Пошлины в размере 25% будут вступать в силу поэтапно. Для машин они начнут действовать уже 3 апреля, для запчастей — не позднее 3 мая.

«Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — говорится в тексте.

Также в документе указано, что эта угроза лишь возросла в последнее время, несмотря на попытки договориться с Евросоюзом и Японией. Лишь половина продаваемых в Штатах машин производится на предприятиях в Америке, а это «подрывает индустриальную базу» страны.