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2 апреля, 20:59

США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%

Соединённые Штаты введут пошлины на импорт любых легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Документ опубликован в Федеральном регистре американского правительства.

Пошлины в размере 25% будут вступать в силу поэтапно. Для машин они начнут действовать уже 3 апреля, для запчастей — не позднее 3 мая.

«Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — говорится в тексте.

Также в документе указано, что эта угроза лишь возросла в последнее время, несмотря на попытки договориться с Евросоюзом и Японией. Лишь половина продаваемых в Штатах машин производится на предприятиях в Америке, а это «подрывает индустриальную базу» страны.

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Франция готовит для США мощную «ответку» на угрозы ввести пошлины

Ранее Евросоюз пообещал «мощно» ответить Вашингтону в случае введения новых пошлин. Брюссель готов задействовать все доступные инструменты, чтобы нанести зеркальный удар по американской экономике, объявили в ЕК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tanya_Terekhina

Антон Голыбин
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