Франция готовит для США мощную «ответку» на угрозы ввести пошлины

Франция призывает Евросоюз использовать «самый мощный торговый инструмент» против США в случае введения увеличенных тарифов для давления на Брюссель. Инициативу Парижа уже поддержали некоторые члены ЕС, утверждает Bloomberg.

«Инструмент противодействия принуждению в конечном итоге позволит ЕС применять широкий спектр ответных мер, включая ограничения в торговле и сфере услуг, а также в отношении определённых прав интеллектуальной собственности», — рассказали агентству источники.