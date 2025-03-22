Франция готовит для США мощную «ответку» на угрозы ввести пошлины
Bloomberg: Франция хочет развернуть против США самый мощный торговый инструмент
Франция призывает Евросоюз использовать «самый мощный торговый инструмент» против США в случае введения увеличенных тарифов для давления на Брюссель. Инициативу Парижа уже поддержали некоторые члены ЕС, утверждает Bloomberg.
«Инструмент противодействия принуждению в конечном итоге позволит ЕС применять широкий спектр ответных мер, включая ограничения в торговле и сфере услуг, а также в отношении определённых прав интеллектуальной собственности», — рассказали агентству источники.
Впрочем, другой инсайдер добавил, что Еврокомиссия пока не рассматривает возможность применения этого инструмента. Сначала орган хочет увидеть, какие тарифы введут США, чтобы оценить, насколько адекватной будет такая мера.
Напомним, что ранее Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу ввести 200% пошлину на весь алкоголь. Заявление президента США раскололо блок на два лагеря.
Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov