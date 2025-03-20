Страны ЕС обрушились с критикой на Еврокомиссию из-за мер на ввод пошлин США

Евросоюз переживает период разногласий из-за политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США. Об этом сообщает газета Politico.

В материале уточняется, что лидеры Франции, Италии и Ирландии обрушились с критикой на решение ЕК ввести ответные меры на введение ввозных пошлин США.

«Очевидно, что первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится ещё до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин, запланированный на середину апреля в ответ на новые (и более широкие) пошлины (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа на сталь и алюминий», — говорится в материале.

Источник издания уточнил, что наиболее «громко» по данному вопросу выражаются французы.