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5 марта, 03:56

Трамп объявил о введении со 2 апреля ответных пошлин на импортные товары

Дональд Трамп заявил о введении ответных пошлин на импортные товары, меры вступят в силу со 2 апреля. В своей речи перед Конгрессом он подчеркнул, что США десятилетиями сталкивались с несправедливыми тарифами со стороны Китая, ЕС, Индии и других стран.

Президент также рассказал, что перенёс дату введения пошлин с 1 апреля на 2 апреля, чтобы избежать ассоциаций с Днём дурака. Он привёл примеры высоких тарифов, таких как 100%-ные пошлины на автомобили из Индии и в четыре раза более высокие тарифы Южной Кореи.

«Подумайте об этом: в четыре раза выше! И при этом мы оказываем Южной Корее огромную военную и другую помощь. Но именно так они поступают с нами», — заявил глава Белого дома.

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Ранее Life.ru сообщал, что во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу из зала выгнали техасского конгрессмена Эла Грина. Он пытался прервать речь американского лидера и не хотел садиться на место.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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