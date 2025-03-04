Трюдо: Канада ввела пошлины против США в ответ на торговую войну

В ответ на торговую войну, начатую Соединёнными Штатами против Канады, Оттава ввела пошлины на товары из США. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Сегодня Соединённые Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнёра и союзника. Тарифы США вступили в силу в ранние часы сегодняшнего утра, в то же самое время ответила и Канада», — сказал политик.