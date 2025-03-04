Трюдо: Канада ввела пошлины против США в ответ на торговую войну
В ответ на торговую войну, начатую Соединёнными Штатами против Канады, Оттава ввела пошлины на товары из США. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Сегодня Соединённые Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнёра и союзника. Тарифы США вступили в силу в ранние часы сегодняшнего утра, в то же самое время ответила и Канада», — сказал политик.
Трюдо сообщил, что Канада устанавливает 25% тарифы на американские товары, общая стоимость которых составляет 155 миллиардов канадских долларов (107,4 миллиарда долларов США).
Напомним, что сначала пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая должны были вступить в силу 4 февраля. Но Оттава сумела договориться с Трампом о месячной отсрочке торговой войны. Сегодня срок истёк и теперь размер пошлин составляет 25%. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предупреждала, что Оттава примет зеркальные меры.
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