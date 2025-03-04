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4 марта, 01:52

Глава МИД Канады Жоли: Если США начнут торговую войну — мы готовы

Мелани Жоли. Обложка © X / melaniejoly

Мелани Жоли. Обложка © X / melaniejoly

Оттава введёт ответные пошлины на сумму 155 миллиардов канадских долларов, если Соединённые Штаты 4 марта всё же решатся реализовать угрозы Дональда Трампа о тарифах в размере 25%. Такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Глава МИД отметила, что объявленные Белым домом тарифы представляют собой экзистенциальную угрозу для экономики Канады. Однако Оттава готова к любому развитию ситуации.

«Если США решат начать свою торговую войну, то мы будем готовы», — подчеркнула Жоли.

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Напомним, что изначально пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая должны были вступить в силу 4 февраля. Однако Оттава сумела договориться с Вашингтоном о месячной отсрочке торговой войны.

Тимур Хингеев
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