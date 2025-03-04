Глава МИД Канады Жоли: Если США начнут торговую войну — мы готовы

Оттава введёт ответные пошлины на сумму 155 миллиардов канадских долларов, если Соединённые Штаты 4 марта всё же решатся реализовать угрозы Дональда Трампа о тарифах в размере 25%. Такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Глава МИД отметила, что объявленные Белым домом тарифы представляют собой экзистенциальную угрозу для экономики Канады. Однако Оттава готова к любому развитию ситуации.