В ЕС предрекли обвал мировой экономики из-за торговой войны Трампа
Еврокомиссар Домбровскис: Пошлины США могут обрушить мировой ВВП на 7%
Пошлины от США в отношении Европейского союза (ЕС) могут спровоцировать глобальную экономическую фрагментацию, что, в свою очередь, грозит сокращением мирового валового внутреннего продукта на 7%. Об этом в интервью испанскому изданию El Mundo сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что подобные действия могут оказать негативное влияние на экономический рост как в ЕС, так и в США.
Домбровскис в принципе выразил сожаление в связи с намерениями американского президента Дональда Трампа ввести пошлины, охарактеризовав их как необоснованные. Согласно оценкам Международного валютного фонда, если торговля будет ограничена рамками отдельных экономических блоков, мировая экономика может потерять 7% своего ВВП в среднесрочной перспективе. Это практически будет соответствовать полному исчезновению совокупного ВВП Германии и Франции, добавил еврокомиссар.
Ранее Life.ru рассказал, что Европейский союз придумал новый ответный план на пошлины от Дональда Трампа. ЕС планирует ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Америки, содержащей пестициды, которые запрещены. На первом этапе ЕС может затронуть сою, потому что для её выращивания применяются пестициды, запрещённые для использования европейскими аграриями.
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