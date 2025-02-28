В ЕС предрекли обвал мировой экономики из-за торговой войны Трампа

Пошлины от США в отношении Европейского союза (ЕС) могут спровоцировать глобальную экономическую фрагментацию, что, в свою очередь, грозит сокращением мирового валового внутреннего продукта на 7%. Об этом в интервью испанскому изданию El Mundo сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что подобные действия могут оказать негативное влияние на экономический рост как в ЕС, так и в США.

Домбровскис в принципе выразил сожаление в связи с намерениями американского президента Дональда Трампа ввести пошлины, охарактеризовав их как необоснованные. Согласно оценкам Международного валютного фонда, если торговля будет ограничена рамками отдельных экономических блоков, мировая экономика может потерять 7% своего ВВП в среднесрочной перспективе. Это практически будет соответствовать полному исчезновению совокупного ВВП Германии и Франции, добавил еврокомиссар.