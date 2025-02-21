Трамп заявил, что страны БРИКС отказались заменять доллар под угрозами пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 150% за любую попытку создать альтернативу доллару. Об этом он сообщил на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне.
Республиканец утверждает, что страны БРИКС пытались уничтожить доллар, создавая новую валюту, возможно, на основе китайского юаня. После его угроз страны объединения перестали проявлять активность в этом вопросе.
«Я не знаю, что с ними случилось. В последнее время мы ничего не слышали от стран БРИКС», — заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что попытка стран БРИКС создать собственную валюту представляет угрозу для Соединённых Штатов и может иметь «ужасные последствия» для Вашингтона и всего мира.
flickr / Trump White House Archived