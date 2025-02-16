Саммит БРИКС в 2025 году пройдёт в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля

Саммит БРИКС в 2025 году состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. О датах саммита сообщили на официальном сайте президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

С 1 января Бразилия занимает пост председателя БРИКС. В летнем мероприятии примут участие лидеры 20 стран, являющихся постоянными членами или партнёрами объединения.

Как отметил глава МИД Бразилии Мауро Виейра, на саммите будут приняты «очень важные решения» для углубления сотрудничества между государствами-участниками и улучшения жизни их граждан.

На официальном сайте БРИКС Виейра подчеркнул, что с момента своего возникновения в 2006 году организация значительно расширилась. Недавно в объединение вошли Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.