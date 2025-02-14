Трамп заявил, что его угрозы ввести пошлины «убили» БРИКС
Президент США Дональд Трамп заявил, что его угрозы ввести высокие пошлины на товары стран БРИКС уже принесли свои плоды. По словам американского лидера, экономический блок «не пережил» такого напора и выбросил белый флаг до увеличения тарифов.
«БРИКС умер в ту же минуту, как я сказал об этом», — похвастался хозяин Овального кабинета перед журналистами.
Впрочем, слова политика слабо вяжутся с реальностью. Напомним, что саммит БРИКС в 2024 году произвёл настоящий фурор, став местом притяжения для представителей десятков мировых держав. Причём члены объединения даже не собирались создавать свою валюту для альтернативы доллару. А именно в этом случае Трамп хотел ввести пошлины.
Flickr / Trump White House Archived