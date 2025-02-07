Болсонару заявил, что Бразилия покинет БРИКС в случае его прихода к власти

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести страну из состава БРИКС, если ему удастся вновь возглавить республику. Также южноамериканское государство прекратит членство в ВОЗ, заявил политик в интервью газете Folha de São Paulo.

«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения», — отметил он.