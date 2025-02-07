США официально ввели санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Международного уголовного суда за попытки расследовать действия американских граждан и их союзников. Под ограничительные меры попали как члены МУС, так и их семьи. Об этом сказано в документе, который опубликовал Белый дом.

«Международный уголовный суд занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», — говорится в указе политика.