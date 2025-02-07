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Регион
6 февраля, 23:52

США официально ввели санкции против МУС

Белый дом: Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Международного уголовного суда за попытки расследовать действия американских граждан и их союзников. Под ограничительные меры попали как члены МУС, так и их семьи. Об этом сказано в документе, который опубликовал Белый дом.

«Международный уголовный суд занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», — говорится в указе политика.

Рестрикции предусматривают блокировку собственности и активов сотрудников МУС, запрет на въезд в США им самим и членам их семей. Кроме того, любые попытки суда расследовать действия американских граждан теперь будут считаться угрозой национальной безопасности США.

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Напомним, конфликт между США и МУС обострился после того, как в конце ноября прошлого года суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с событиями в секторе Газа. В начале января 2025 года Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС, который лёг в основу нового указа президента.

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Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Антон Голыбин
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