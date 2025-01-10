Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда (МУС) в связи с его действиями по отношению к Израилю. Это решение было принято по результатам голосования, сообщил клерк палаты парламента.

Законопроект также получил поддержку и от представителей Республиканской партии. Он был представлен председателем комитета по иностранным делам Брайаном Мастом и членом палаты Чипом Роем. Согласно заявлению авторов документа, санкции вводятся за «необоснованное преследование Израиля» со стороны МУС.

Основные положения законопроекта включают возможность введения санкций против людей, причастных к расследованиям, арестам или судебным действиям, связанным с американскими гражданами или официальными лицами стран-союзников, таких как Израиль, Япония, члены НАТО, партнёры Вашингтона за пределами альянса, а также Тайвань.