Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС
Палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против МУС
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда (МУС) в связи с его действиями по отношению к Израилю. Это решение было принято по результатам голосования, сообщил клерк палаты парламента.
Законопроект также получил поддержку и от представителей Республиканской партии. Он был представлен председателем комитета по иностранным делам Брайаном Мастом и членом палаты Чипом Роем. Согласно заявлению авторов документа, санкции вводятся за «необоснованное преследование Израиля» со стороны МУС.
Основные положения законопроекта включают возможность введения санкций против людей, причастных к расследованиям, арестам или судебным действиям, связанным с американскими гражданами или официальными лицами стран-союзников, таких как Израиль, Япония, члены НАТО, партнёры Вашингтона за пределами альянса, а также Тайвань.
Предусмотренные санкции предполагают запрет на въезд в США для сотрудников МУС и их ближайших родственников. Тем, кто уже находится на территории страны, визы будут аннулированы, и возможна депортация. Закон также охватывает тех, кто оказывает финансовую, материальную или техническую поддержку Международному уголовному суду.
Напомним, что 20 мая прокурор суда в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. 4 июня комитет Конгресса США начал готовить законопроект о санкциях против МУС.
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