«Ничего невозможного»: В Иране оценили вероятность смертной казни Нетаньяху

«Мы должны попытаться понять, возможно ли сформировать суд, состоящий из двух или трех стран-единомышленниц, которые поддерживают палестинский народ. В рамках этого суда можно будет выносить подобные решения. На мой взгляд, в этом нет ничего невозможного», — приводит его слова телеканал PressTV.