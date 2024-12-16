«Ничего невозможного»: В Иране оценили вероятность смертной казни Нетаньяху
Замглавы МИД Ирана Гарибабади: Казнь Нетаньяху юридически возможна
Беньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky
Казнь израильского премьера Биньямину Нетаньяху за военные преступления юридически возможна. Такое мнение высказал замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.
«Мы должны попытаться понять, возможно ли сформировать суд, состоящий из двух или трех стран-единомышленниц, которые поддерживают палестинский народ. В рамках этого суда можно будет выносить подобные решения. На мой взгляд, в этом нет ничего невозможного», — приводит его слова телеканал PressTV.
Напомним, ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, обвинив его и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта в военных преступлениях. Три страны уже заявили о намерении исполнить это решение в случае визита политиков на их территории. При этом на Западе произошёл раскол, который грозит расформированием суда.