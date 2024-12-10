«Я ждал, 8 лет ждал»: Нетаньяху начал давать показания в суде

В Окружном суде Тель-Авива премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приступил к даче показаний по трём делам о коррупции. Он заявил, что благодаря выступлениям в суде намерен полностью опровергнуть необоснованные обвинения, передаёт Ynet.

«Я ждал этого момента 8 лет, чтобы сказать правду <...> Должен сказать, что я прочитал материалы дел и был поражен масштабами абсурда. Это океан абсурда, и я буду об этом говорить», — сказал Нетаньяху в ходе своего выступления.

Перед началом дачи показаний защита Нетаньяху обратилась в суд с просьбой разрешить передачу премьеру «срочных записок» во время его выступления. Суд не стал этому препятствовать, всего политик получил два конверта с важными новостями.

Премьер еврейского государства будет давать показания по трём делам три дня в неделю по шесть часов. Слушания проходят в подземном зале Окружного суда Тель-Авива-Яффо по соображениям безопасности.

Следствие полагает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании помощь в обмен на положительное освещение работы его правительства на информационном портале Walla. Также ему предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, касающиеся получения в подарок ящиков шампанского и сигар от двух бизнесменов. Кроме того, премьера обвиняют за содействие интересам владельца израильской газеты за благоприятное освещение его деятельности.