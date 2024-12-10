«Я ждал, 8 лет ждал»: Нетаньяху начал давать показания в суде
Ynet: Нетаньяху начал давать показания по трём делам о коррупции в суде
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky
В Окружном суде Тель-Авива премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приступил к даче показаний по трём делам о коррупции. Он заявил, что благодаря выступлениям в суде намерен полностью опровергнуть необоснованные обвинения, передаёт Ynet.
«Я ждал этого момента 8 лет, чтобы сказать правду <...> Должен сказать, что я прочитал материалы дел и был поражен масштабами абсурда. Это океан абсурда, и я буду об этом говорить», — сказал Нетаньяху в ходе своего выступления.
Перед началом дачи показаний защита Нетаньяху обратилась в суд с просьбой разрешить передачу премьеру «срочных записок» во время его выступления. Суд не стал этому препятствовать, всего политик получил два конверта с важными новостями.
Премьер еврейского государства будет давать показания по трём делам три дня в неделю по шесть часов. Слушания проходят в подземном зале Окружного суда Тель-Авива-Яффо по соображениям безопасности.
Следствие полагает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании помощь в обмен на положительное освещение работы его правительства на информационном портале Walla. Также ему предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, касающиеся получения в подарок ящиков шампанского и сигар от двух бизнесменов. Кроме того, премьера обвиняют за содействие интересам владельца израильской газеты за благоприятное освещение его деятельности.
Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, находившиеся под контролем Сирии до 1967 года, навсегда останутся составной частью еврейского государства. Он также заявил, что падение режима Башара Асада в Сирии стало результатом атак израильской армии на объекты в Иране и Ливане.