Ещё одна страна вслед за США объявила о выходе из ВОЗ

Официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил, что Буэнос-Айрес вслед за Вашингтоном покидает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). По его словам, деятельность ВОЗ вызывает разногласия относительно управления системой здравоохранения, особенно во время пандемии.

Он также уточнил, что аргентинцы не позволят организации вмешиваться в суверенитет и здоровье страны. По его словам, Буэнос-Айрес не получает финансирования от ВОЗ, следовательно, уход не повлияет на качество медицинских услуг в стране.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп вновь прекратил членство Штатов в ВОЗ. Причиной этого шага, по словам республиканца, стали несправедливые финансовые взносы Вашингтона в организацию. Он отметил, что за время его первого президентского срока Америка при населении около 350 миллионов человек ежегодно отчисляла организации 500 миллионов долларов. В то же время Китай с населением более 1,4 миллиарда тратил всего 39 миллионов.