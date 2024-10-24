Путин заявил об успешном завершении XVI саммита БРИКС в Казани

Завершившийся в Казани XVI саммит БРИКС прошёл успешно и стал одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

«Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре», — указал глава государства.

Путин напомнил, что не раз говорил — Россия ответственно подходит к своей роли председателя БРИКС.