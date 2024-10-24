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24 октября, 15:39

Путин заявил об успешном завершении XVI саммита БРИКС в Казани

Завершившийся в Казани XVI саммит БРИКС прошёл успешно и стал одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

«Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре», — указал глава государства.

Путин напомнил, что не раз говорил — Россия ответственно подходит к своей роли председателя БРИКС.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. 23 октября в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. 24 октября в Казани состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Как прошёл исторический саммит БРИКС в Казани — в фоторепортаже Life.ru
Как прошёл исторический саммит БРИКС в Казани — в фоторепортаже Life.ru
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Life.ru

Никита Никонов
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