Путин заявил об успешном завершении XVI саммита БРИКС в Казани
Завершившийся в Казани XVI саммит БРИКС прошёл успешно и стал одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.
«Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре», — указал глава государства.
Путин напомнил, что не раз говорил — Россия ответственно подходит к своей роли председателя БРИКС.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. 23 октября в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. 24 октября в Казани состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».
Life.ru