Трамп назвал создание валюты БРИКС угрозой для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка стран БРИКС создать собственную валюту представляет угрозу для Соединённых Штатов и может иметь «ужасные последствия» для Вашингтона и всего мира.

На брифинге в Белом доме Трамп подчеркнул, что такая инициатива подорвёт позиции доллара. Он также пригрозил введением 100%-х пошлин на товары стран БРИКС, если они решат создать собственную валюту.