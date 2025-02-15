Трамп назвал создание валюты БРИКС угрозой для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка стран БРИКС создать собственную валюту представляет угрозу для Соединённых Штатов и может иметь «ужасные последствия» для Вашингтона и всего мира.
На брифинге в Белом доме Трамп подчеркнул, что такая инициатива подорвёт позиции доллара. Он также пригрозил введением 100%-х пошлин на товары стран БРИКС, если они решат создать собственную валюту.
«Знаете, это было бы ужасно для нашей страны. Это было бы плохо для мира. Они хотели бы подорвать доллар. Шесть стран собрались вместе. Они хотят подорвать доллар», — заявил республиканец.
Ранее глава Белого дома заявил, что его угрозы ввести высокие пошлины на товары стран БРИКС уже принесли свои плоды. По словам американского лидера, экономический блок «не пережил». Однако саммит БРИКС в 2024 году произвёл настоящий фурор, став местом притяжения для представителей десятков мировых держав. Причём члены объединения даже не собирались создавать свою валюту для альтернативы доллару.
flickr / Trump White House Archived