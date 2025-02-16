В ЕС заготовили мощную «ответку» на дополнительные пошлины Трампа

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт сельхозпродукции из США, содержащей пестициды, которые не разрешены в ЕС. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трёх представителей власти.

Европейская комиссия планирует на следующей неделе обсудить вопрос о введении более строгих мер по ограничению импорта, отметили источники издания. На первом этапе они могут затронуть такую сельхозкультуру, как соя, поскольку для её выращивания применяются пестициды, запрещённые для использования европейскими аграриями.