В ЕС заготовили мощную «ответку» на дополнительные пошлины Трампа
FT: Евросоюз может запретить ввоз части продуктов в ответ на пошлины США
Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт сельхозпродукции из США, содержащей пестициды, которые не разрешены в ЕС. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трёх представителей власти.
Европейская комиссия планирует на следующей неделе обсудить вопрос о введении более строгих мер по ограничению импорта, отметили источники издания. На первом этапе они могут затронуть такую сельхозкультуру, как соя, поскольку для её выращивания применяются пестициды, запрещённые для использования европейскими аграриями.
«Мы говорим только о самых опасных пестицидах, и перед принятием любых решений будет проведена оценка воздействия для защиты конкурентоспособности», — отметил один из чиновников, добавив, что Европе нужны кофе, манго и авокадо.
Ранее Китай установил 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и крупнообъёмные автомобили из США. Это решение стало реакцией на введение в Америке аналогичного налога в 10% на товары, поступающие из Поднебесной. Но, видимо, ответные меры не так уж сильно запугали нового хозяина Белого дома, поскольку накануне он ввёл рекордные импортные пошлины против Пекина на сумму 600 миллиардов долларов.
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