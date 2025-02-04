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Регион
4 февраля, 05:29

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, уголь и газ из США

Китай вводит пошлину в 15% на СПГ и налог в 10% на нефть и сельхозтехнику США

Пекин вводит пошлину в размере 10% на нефть и сельскохозяйственную технику из США после вступления в силу новых американских налогов в 10% в отношении импорта из Китая. Об этом сообщили в Госсовете КНР.

С 10 февраля 2025 года пошлиной в 10% будут облагаться все ввозимые в Китай американские многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственная техника. Также Поднебесная вводит налог в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ из США.

Напомним, 2 февраля Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. По мнению республиканца, эти меры позволят компенсировать убытки от незаконной миграции и контрабанды. Страны ответили Вашингтону аналогичными мерами. Позже США согласились задержать введение импортных пошлин на канадские товары на 30 дней.

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Shutterstock / FOTODOM / TdDie Image

Андрей Бражников
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