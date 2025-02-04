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3 февраля, 21:40

Мексика получила отсрочку: Трамп подтвердил приостановку торговых пошлин

Трамп подтвердил приостановку пошлин на мексиканские товары на месяц

Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения 25% пошлин на импорт товаров из Мексики на один месяц. Это решение было принято для проведения переговоров с мексиканскими властями по вопросу наркотрафика через южную границу Штатов.

Трамп пообщался с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Та пообещала усилить борьбу с наркотической преступностью и направить на границу 10 солдат Нацгвардии. Вашингтон в свою очередь примет меры по прекращению незаконных поставок оружия на мексиканскую территорию.

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Напомним, 2 февраля Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. По мнению республиканца, эти меры позволят компенсировать убытки от незаконной миграции и контрабанды. Страны уже ответили Вашингтону аналогичными мерами.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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