Мексика получила отсрочку: Трамп подтвердил приостановку торговых пошлин
Трамп подтвердил приостановку пошлин на мексиканские товары на месяц
Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке введения 25% пошлин на импорт товаров из Мексики на один месяц. Это решение было принято для проведения переговоров с мексиканскими властями по вопросу наркотрафика через южную границу Штатов.
Трамп пообщался с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Та пообещала усилить борьбу с наркотической преступностью и направить на границу 10 солдат Нацгвардии. Вашингтон в свою очередь примет меры по прекращению незаконных поставок оружия на мексиканскую территорию.
Напомним, 2 февраля Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. По мнению республиканца, эти меры позволят компенсировать убытки от незаконной миграции и контрабанды. Страны уже ответили Вашингтону аналогичными мерами.
flickr / Trump White House Archived