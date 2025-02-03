Мексика отправит на границу с США 10 тысяч военных

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что страна отправит ещё 10 тысяч солдат Национальной гвардии на северную границу с целью противодействия наркотрафику. Это решение было принято после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила», — написала политик у себя в соцсетях.