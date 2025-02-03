Мексика отправит на границу с США 10 тысяч военных
Шейнбаум: Мексика задействует военных для усиления контроля за наркотрафиком
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что страна отправит ещё 10 тысяч солдат Национальной гвардии на северную границу с целью противодействия наркотрафику. Это решение было принято после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
«Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила», — написала политик у себя в соцсетях.
Как отметила Шейнбаум, Вашингтон также пообещал активизировать усилия по борьбе с контрабандой оружия в Мексику. С понедельника правительственные группы из США и Мексики начнут совместную работу в сферах безопасности и торговли.
Напомним, президент США Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. По мнению республиканца, эти действия помогут компенсировать убытки от нелегальной миграции и контрабанды. Позже Шейнбаум заявила, что Вашингтон получит ответные меры на такие решения. Однако после переговоров с Трампом она отметила, что повышенные пошлины не будут применяться в течение месяца. Она также подчеркнула свою готовность усилить борьбу с наркотрафиком.
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