Шейнбаум уговорила Трампа временно не вводить пошлины на товары из Мексики
Шейнбаум заявила, что США приостановят действие пошлин на мексиканские товары
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины в 25% на мексиканские товары не будут действовать в течение месяца. Об этом глава государства рассказала после телефонного разговора с американским лидером.
«С настоящего момента приостанавливается действие [введённых США] тарифов сроком на месяц», — написала в соцсети Х Шейнбаум.
По её словам, разговор с Трампом выдался конструктивным и хорошим, обе стороны проявили уважение друг к другу и подчеркнули важность крепких межгосударственных отношений. Шейнбаум отметила, что пообещала Трампу усилить борьбу с наркотрафиком из Мексики в Штаты, в частности на северную границу страны будут направлены 10 тысяч солдат Национальной гвардии. В свою очередь, Вашингтон примет меры по прекращению незаконных поставок оружия на мексиканскую территорию, отметила политик.
Напомним, президент США Дональд Трамп официально ввёл пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. По мнению республиканца, эти меры позволят компенсировать убытки от незаконной миграции и контрабанды. Мексиканские и канадские товары политик обложил пошлинами в размере 25%, а Китаю досталось всего 10%. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщала о том, что Вашингтон получит зеркальный ответ на подобные решения.
ТАСС / ЕРА