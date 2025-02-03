Шейнбаум уговорила Трампа временно не вводить пошлины на товары из Мексики

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины в 25% на мексиканские товары не будут действовать в течение месяца. Об этом глава государства рассказала после телефонного разговора с американским лидером.

По её словам, разговор с Трампом выдался конструктивным и хорошим, обе стороны проявили уважение друг к другу и подчеркнули важность крепких межгосударственных отношений. Шейнбаум отметила, что пообещала Трампу усилить борьбу с наркотрафиком из Мексики в Штаты, в частности на северную границу страны будут направлены 10 тысяч солдат Национальной гвардии. В свою очередь, Вашингтон примет меры по прекращению незаконных поставок оружия на мексиканскую территорию, отметила политик.