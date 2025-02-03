«Невозможно»: В Совфеде объяснили, почему Трамп не сможет ввести пошлины в 100% против БРИКС

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 100% на товары из стран БРИКС неосуществима, поскольку американское бизнес-сообщество не одобрило его решение о введении тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, западные СМИ указывали на то, что подобное решение президента может привести к удорожанию товаров для американских семей. Британская Financial Times сообщила, что Трамп столкнулся с негативной реакцией как со стороны бизнесменов, так и некоторых членов Республиканской партии. В частности, ряд торговых ассоциаций предостерегает, что введение тарифов может повысить цены для «обычных американцев» и вызвать «хаос» в цепочках поставок.