«Невозможно»: В Совфеде объяснили, почему Трамп не сможет ввести пошлины в 100% против БРИКС
Пушков: Трамп не сможет ввести пошлины на товары из стран БРИКС
Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 100% на товары из стран БРИКС неосуществима, поскольку американское бизнес-сообщество не одобрило его решение о введении тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, западные СМИ указывали на то, что подобное решение президента может привести к удорожанию товаров для американских семей. Британская Financial Times сообщила, что Трамп столкнулся с негативной реакцией как со стороны бизнесменов, так и некоторых членов Республиканской партии. В частности, ряд торговых ассоциаций предостерегает, что введение тарифов может повысить цены для «обычных американцев» и вызвать «хаос» в цепочках поставок.
«А теперь подумаем: может ли Трамп при такой бурной реакции на 25%-е тарифы для трех стран ввести 100%-е тарифы для всех стран БРИКС, то есть для Китая, Индии, Бразилии, России, Индонезии, ОАЭ?.. Невозможно», — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее Пушков заявил, что Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. В Кремле же пояснили, что БРИКС не обсуждает создание общей валюты.
Напомним, что Трамп ввёл пошлины размером 25% на товары из Китая, Канады и Мексики. Последние уже дали «ответку», утвердив таможенный сбор на американские изделия. Тем временем в ЕС пригрозили новому американскому лидеру строгими мерами, если он посягнёт и на их деньги.
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