«‎Боль начинается»: США начали страдать из-за торговой войны Трампа

Новые торговые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом против Мексики, Канады и Китая, уже имеют отрицательное воздействие на уровень жизни американцев, хотя в силу они ещё не вступили. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, напоминая слова хозяина Белого дома о цене за наступление «золотого века» Америки.

«Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить «некоторую боль», но в конечном счёте приведут к новому «золотому веку». Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника ещё даже не вступят в силу», — иронизируют авторы статьи.