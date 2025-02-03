«Боль начинается»: США начали страдать из-за торговой войны Трампа
WSJ: Пошлины Трампа против Мексики и Канады навредили США до вступления в силу
Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Новые торговые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом против Мексики, Канады и Китая, уже имеют отрицательное воздействие на уровень жизни американцев, хотя в силу они ещё не вступили. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, напоминая слова хозяина Белого дома о цене за наступление «золотого века» Америки.
«Трамп признал в воскресенье, что его масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить «некоторую боль», но в конечном счёте приведут к новому «золотому веку». Очень мило с его стороны обещать блестящее будущее, когда боль уже начинается, а пошлины до вторника ещё даже не вступят в силу», — иронизируют авторы статьи.
По их оценке, введение Трампом пошлин против ближайших соседей и крупных импортёров товаров из США — Мексики и Канады — даёт понять, что теперь никто не застрахован от подобных решений американской администрации. Они считают, что теперь не только враги, но и друзья США решат переосмыслить свою зависимость от американского рынка. Последствия развязанной Трампом торговой войны сложно предсказать, заключили аналитики.
Напомним, что Дональд Трамп своим указом ввёл пошлины размером 25% на товары из Китая, Канады и Мексики. Последние две страны решили дать зеркальный ответ, посему тоже утвердили таможенный сбор на американские изделия. Наблюдая за действиями президента США, в Европе забеспокоились, что и до их денег Трамп доберётся, поэтому пригрозили ему строгими мерами.