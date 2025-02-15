Трамп ввёл импортные пошлины против Китая на рекордные $600 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил о введении рекордных импортных пошлин против Китая на сумму 600 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем среди всех американских президентов.
«Я установил очень существенные пошлины на импорт из Китая, общая сумма которых составляет 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил такие высокие пошлины», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Ранее Трамп выразил стремление как можно скорее организовать встречи с президентами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Одним из вопросов на повестке обсуждения станет взаимное сокращение военных бюджетов Вашингтона, Москвы и Пекина.
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