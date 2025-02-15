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Регион
14 февраля, 23:34

Трамп ввёл импортные пошлины против Китая на рекордные $600 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил о введении рекордных импортных пошлин против Китая на сумму 600 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем среди всех американских президентов.

«Я установил очень существенные пошлины на импорт из Китая, общая сумма которых составляет 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил такие высокие пошлины», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

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Ранее Трамп выразил стремление как можно скорее организовать встречи с президентами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Одним из вопросов на повестке обсуждения станет взаимное сокращение военных бюджетов Вашингтона, Москвы и Пекина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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