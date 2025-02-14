МИД Китая объяснил закупку газа у России, несмотря на санкции
Ван И: Китай покупает газ у России ради своего народа и не согласен с санкциями
Пекин продолжит покупать российский газ, потому что действует в интересах своего народа, а западные санкции против России считает незаконными и бесполезными. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа», — пояснил он.
По словам дипломата, Китай всегда полагал, что все разногласия следует решать за столом переговоров, а любые санкции лишь ухудшают и без того напряжённую ситуацию. Ван И уверен, что китайское руководство обязано отвечать только перед своим народом, а не вестись на западные попытки политизировать торгово-экономические вопросы.
Как сообщало Главное таможенное управление КНР, в 2024 году Китай увеличил объёмы импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России. За минувший год Россия поставила Поднебесной 108,47 миллиона тонн нефти, что на 1,3% больше показателей 2023-го. Всего Китай приобрёл у РФ чёрного золота на 62,42 миллиарда долларов.
ТАСС / ЕРА