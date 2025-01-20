Китай нарастил импорт нефти и сжиженного газа из России

В 2024 году Китай увеличил объёмы импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

За минувший год Россия поставила Поднебесной 108,47 миллиона тонн нефти, что на 1,3% больше показателей 2023-го. Всего Китай приобрёл у РФ чёрного золота на 62,42 миллиарда долларов.

Объём поставок СПГ вырос на 3,3% и достиг 8,3 миллиона тонн. Продажа голубого топлива Китаю принесла России почти 5 миллиардов долларов. Наша страна занимает третью строчку по экспорту газа в КНР, «золото» и «серебро» удерживают Австралия и Катар.