Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 03:37

Китай нарастил импорт нефти и сжиженного газа из России

В 2024 году Китай увеличил объёмы импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

За минувший год Россия поставила Поднебесной 108,47 миллиона тонн нефти, что на 1,3% больше показателей 2023-го. Всего Китай приобрёл у РФ чёрного золота на 62,42 миллиарда долларов.

Объём поставок СПГ вырос на 3,3% и достиг 8,3 миллиона тонн. Продажа голубого топлива Китаю принесла России почти 5 миллиардов долларов. Наша страна занимает третью строчку по экспорту газа в КНР, «золото» и «серебро» удерживают Австралия и Катар.

Запрет на вывоз риса из России продлён до 30 июня 2025 года
Запрет на вывоз риса из России продлён до 30 июня 2025 года

Ранее Life.ru сообщал, что в 2024 году товарооборот России и Китая достиг рекордного показателя — 244,8 миллиарда долларов. Это на 1,9% больше цифр 2023-го.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Китай
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar