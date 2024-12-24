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24 декабря, 09:16

Запрет на вывоз риса из России продлён до 30 июня 2025 года

Правительство продлило запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 30 июня 2025-го

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым до 30 июня 2025 продлевается запрет на вывоз из страны риса-сырца и рисовой крупы. Об этом сказано на сайте кабмина.

При этом ограничение не будет относиться к поставкам соответствующей продукции в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Рис и рисовую крупу можно также отправлять за границу в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок. Кроме того, после поступивших запросов государств-партнёров из-под действия временного запрета убрали рис для посева.

«Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией», — рассказали в правительстве.

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Ранее в Минсельхозе предложили на полгода продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России. Известно также, что часть из этого в страну поступает из-за рубежа. Считается, что после Нового года цены на рис в магазинах могут подскочить на 15%.

Обложка ©

Shutterstock FOTODOM / Jaded Art

Владимир Озеров
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