Запрет на вывоз риса из России продлён до 30 июня 2025 года

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым до 30 июня 2025 продлевается запрет на вывоз из страны риса-сырца и рисовой крупы. Об этом сказано на сайте кабмина.

При этом ограничение не будет относиться к поставкам соответствующей продукции в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Рис и рисовую крупу можно также отправлять за границу в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок. Кроме того, после поступивших запросов государств-партнёров из-под действия временного запрета убрали рис для посева.