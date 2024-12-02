Длина имеет значение: Life.ru узнал, как изменятся цены на рис в 2025 году

Повышение курса доллара спровоцирует всеобщий рост цен в российских магазинах после Нового года. Исключением не станет и рис, часть которого страна импортирует из-за рубежа. Ожидается, что в 2025-м ценники на крупу подскочат на 15%, заявил Life.ru депутат Государственной думы Николай Арефьев.

«Всё будет зависеть от того, какова будет волатильность иностранных валют, на какую валюту мы будем покупать продукты. <…> Рис подорожает примерно на 15%, потому что сегодня инфляционные ожидания 15,5%», — отметил парламентарий.

Слова народного избранника о подорожании риса подтвердил и управляющий партнёр агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. Собеседник Life.ru пояснил, что Россия ежегодно импортирует до 200 тысяч тонн длиннозёрного вида этой крупы, причём главным поставщиком является Индия. Круглозёрный рис выращивается у нас в стране, но и его постепенный рост ценников не обходит стороной.