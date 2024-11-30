Экономист объяснил, когда россиянам стоит ждать повышения цен на импортные товары
Экономист Ракша: Импортные товары в РФ подорожают, но через некоторое время
В России подорожают импортные товары. Правда, произойдёт это не сразу, а спустя какое-то время. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Денис Ракша.
«Перенос курсов на цены происходит с определённой временной задержкой <…> Если курс изменился, допустим, на 20 процентов, то в цену он переносится не сразу на какой-то товар. Цена повышается на 20 процентов поэтапно», — заявил эксперт.
По его словам, сначала увеличение происходит на два процента, потом на три и позже на пять. То есть «в течение полугода-года это 20-процентное повышение переносится в цены».
Ранее сообщалось, что в ближайшее время также будет увеличиваться цена на бытовую технику. Россиян предупредили о повышении на десять процентов. Увеличивать стоимость планируют такие бренды, как Beko, Tefal, Kuppersberg и другие.
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