Экономист объяснил, когда россиянам стоит ждать повышения цен на импортные товары

В России подорожают импортные товары. Правда, произойдёт это не сразу, а спустя какое-то время. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал экономист Денис Ракша.

«Перенос курсов на цены происходит с определённой временной задержкой <…> Если курс изменился, допустим, на 20 процентов, то в цену он переносится не сразу на какой-то товар. Цена повышается на 20 процентов поэтапно», — заявил эксперт.

По его словам, сначала увеличение происходит на два процента, потом на три и позже на пять. То есть «в течение полугода-года это 20-процентное повышение переносится в цены».