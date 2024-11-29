Что можно купить на 1 доллар? Как отличаются цены в магазинах России и США

Телеграм-канал SHOT Проверка сравнил стоимость разных продуктов в России и США. Оказалось, что за $1 в России можно купить целых четыре рулона туалетной бумаги, а в США за ту же сумму — только один рулон.

Сравнение цен в магазинах России и США. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Также за 1 американский доллар в российском магазине можно купить батон, шоколадный батончик и половину слойки с яблоком. В американском супермаркете этой купюры не хватит даже на шоколадный батончик.

За десяток яиц, который в России стоит 100 рублей, в США придётся отдать 548 рублей по нынешнему курсу. Молоко на американских прилавках стоит по 675 рублей за 1,5 литра, а хлеб — по 375 рублей. В российском магазине за привычные продукты надо будет заплатить по 120 и 50 рублей соответственно. Курина грудка в США стоит 667 рублей, а в России — 450.