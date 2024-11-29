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29 ноября, 19:57

Что можно купить на 1 доллар? Как отличаются цены в магазинах России и США

SHOT ПРОВЕРКА сравнила цены в магазинах России и США

Телеграм-канал SHOT Проверка сравнил стоимость разных продуктов в России и США. Оказалось, что за $1 в России можно купить целых четыре рулона туалетной бумаги, а в США за ту же сумму — только один рулон.

Сравнение цен в магазинах России и США. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Сравнение цен в магазинах России и США. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Также за 1 американский доллар в российском магазине можно купить батон, шоколадный батончик и половину слойки с яблоком. В американском супермаркете этой купюры не хватит даже на шоколадный батончик.

За десяток яиц, который в России стоит 100 рублей, в США придётся отдать 548 рублей по нынешнему курсу. Молоко на американских прилавках стоит по 675 рублей за 1,5 литра, а хлеб — по 375 рублей. В российском магазине за привычные продукты надо будет заплатить по 120 и 50 рублей соответственно. Курина грудка в США стоит 667 рублей, а в России — 450.

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Напомним, ранее курс доллара «улетел» до 114 рублей. Днём 27 ноября позиция доллара выросла на 4,26% и закрепилась в районе 111 рублей, а после 15:55 курс поднялся ещё выше. Впоследствии рубль отыграл часть позиций, резко укрепившись. Что в ближайшие дни будет происходить с российской валютой — читайте в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Полина Никифорова
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