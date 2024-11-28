Путин в ответ на вопрос Life.ru оценил курс доллара: Оснований для паники уж точно нет
Путин: Оснований для паники в связи с ростом курса иностранных валют нет
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева, заявил, что оснований для паники в связи с ростом курса иностранных валют нет.
Путин ответил на вопрос Life.ru о реальном уровне инфляции. Видео © Life.ru
«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляцией. Это связано с платежами в бюджет, с ценами на нефть, сезоном. Так что, в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники уж точно нет», — подчеркнул глава государства.
А относительно роста цен он призвал ориентироваться на официальные данные ЦБ.
«Всё, что называется Центральным банком — это всё реально, там нет ничего придуманного. Это легко проверяется независимыми центрами. Так что всё, что говорит ЦБ - 8,5% - так и есть», — добавил он.
По его словам, хотя и для нашей страны, и для соседних государств, проходят непростые процессы, всё находится под контролем.
Напомним, 27 ноября валютный рынок Forex показал рекордно высокий курс доллара к рублю с 16 марта 2022 года. За единицу американской валюты требовали более 114 рублей, а за евро — почти 120 рублей. Впоследствии рубль отыграл часть позиций, резко укрепившись. Что в ближайшие дни будет происходить с российской валютой — читайте в материале Life.ru.
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