Путин в ответ на вопрос Life.ru оценил курс доллара: Оснований для паники уж точно нет

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева, заявил, что оснований для паники в связи с ростом курса иностранных валют нет.

Путин ответил на вопрос Life.ru о реальном уровне инфляции. Видео © Life.ru

«Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляцией. Это связано с платежами в бюджет, с ценами на нефть, сезоном. Так что, в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники уж точно нет», — подчеркнул глава государства.

А относительно роста цен он призвал ориентироваться на официальные данные ЦБ.

«Всё, что называется Центральным банком — это всё реально, там нет ничего придуманного. Это легко проверяется независимыми центрами. Так что всё, что говорит ЦБ - 8,5% - так и есть», — добавил он.