Зарубежные и российские бренды поднимут цены на бытовую технику на 10%

Производители бытовой техники, как зарубежные, так и российские, включая такие бренды, как Beko, Tefal, Kuppersberg и другие, сообщили розничным сетям о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Как передаёт «Коммерсант», источники, близкие к дистрибьюторам и поставщикам, подтвердили эту информацию.

Компания «Группа «СЕБ-Восток», управляющая брендами Tefal, Rowenta, Krups и другими, уведомила своих партнёров о планах повысить цены на бытовую технику в среднем на 10% с 1 января 2025 года. По словам представителей группы, основными причинами такого шага стали рост цен на комплектующие, увеличение затрат на логистику и необходимость повышения оборотного капитала.

Дмитрий Шашкин, генеральный директор компании Kuppersberg, пояснил, что рост цен связан с несколькими экономическими факторами, включая увеличение ключевой ставки Центробанком России, колебания валютных курсов и подорожание логистических услуг.

Компания Vard, ранее известная как Electrolux, также объявила о повышении цен на бытовую технику. Согласно планам бренда, цены вырастут в два этапа — в декабре 2024 года и январе 2025 года, при этом основными факторами роста станут инфляция, колебания валютных курсов и повышение ставки рефинансирования.

Эксперты предупреждают, что в январе 2025 года стоимость бытовой техники и потребительской электроники может увеличиться на 20% и более. Это связано с тем, что розничные сети сейчас распродают товары, закупленные по старым ценам, и после того, как старые запасы будут распроданы, новые поставки неизбежно приведут к повышению.