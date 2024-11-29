В январе скидок не будет: Россиянам лучше успеть купить одежду и технику до Нового года
Экономист Петрова: В России подорожает одежда и техника из-за курса доллара
Из-за повышения курса доллара в России могут подорожать техника, одежда, обувь и в целом импортная продукция. Об этом заявила экономист Светлана Петрова. По её словам, стоимость товаров может увеличиться на 10%.
Эксперт призвала россиян уже сейчас заняться необходимыми закупками. Она полагает, что к Новому году продавцы ещё будут делать скидки от постепенно поднимающихся цен, однако в январе никаких скидок не будут.
«Дешеветь точно не будут даже аналоги брендов», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Ранее на фоне растущего курса доллара россиян предупредили о скором подорожании техники и автомобилей, а также мебели. Аналитики полагают, что в начале 2025 года доллар может подняться до 110-120 рублей.
Life.ru