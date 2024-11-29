В январе скидок не будет: Россиянам лучше успеть купить одежду и технику до Нового года

Из-за повышения курса доллара в России могут подорожать техника, одежда, обувь и в целом импортная продукция. Об этом заявила экономист Светлана Петрова. По её словам, стоимость товаров может увеличиться на 10%.

Эксперт призвала россиян уже сейчас заняться необходимыми закупками. Она полагает, что к Новому году продавцы ещё будут делать скидки от постепенно поднимающихся цен, однако в январе никаких скидок не будут.

«Дешеветь точно не будут даже аналоги брендов», — подчеркнула собеседница 360.ru.