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29 ноября, 13:15

В январе скидок не будет: Россиянам лучше успеть купить одежду и технику до Нового года

Экономист Петрова: В России подорожает одежда и техника из-за курса доллара

Из-за повышения курса доллара в России могут подорожать техника, одежда, обувь и в целом импортная продукция. Об этом заявила экономист Светлана Петрова. По её словам, стоимость товаров может увеличиться на 10%.

Эксперт призвала россиян уже сейчас заняться необходимыми закупками. Она полагает, что к Новому году продавцы ещё будут делать скидки от постепенно поднимающихся цен, однако в январе никаких скидок не будут.

«Дешеветь точно не будут даже аналоги брендов», — подчеркнула собеседница 360.ru.

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Ранее на фоне растущего курса доллара россиян предупредили о скором подорожании техники и автомобилей, а также мебели. Аналитики полагают, что в начале 2025 года доллар может подняться до 110-120 рублей.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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