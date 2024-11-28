Россиян предупредили о возможном подорожании доллара до 120 рублей

В начале 2025 года курс доллара может достигнуть отметки в 110-120 тысяч рублей, не исключает руководитель аналитического департамента Артем Деев. Он подчеркнул, что курсу валюты меняется в зависимости от рыночных условий, так как Центробанк не проводит активных валютных интервенций.

По мнению эксперта, давление на рубль оказывают несколько факторов, в том числе отток капитала, рост импорта и необходимость компаний делать расчёты по внешним обязательствам. Аналитик также обратил внимание, что на рынке отсутствуют факторы сдерживания роста мировых валют по отношению к рублю.