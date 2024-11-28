Россиян предупредили о возможном подорожании доллара до 120 рублей
Аналитик Деев: В начале 2025 года доллар может стоить 110-120 рублей
В начале 2025 года курс доллара может достигнуть отметки в 110-120 тысяч рублей, не исключает руководитель аналитического департамента Артем Деев. Он подчеркнул, что курсу валюты меняется в зависимости от рыночных условий, так как Центробанк не проводит активных валютных интервенций.
По мнению эксперта, давление на рубль оказывают несколько факторов, в том числе отток капитала, рост импорта и необходимость компаний делать расчёты по внешним обязательствам. Аналитик также обратил внимание, что на рынке отсутствуют факторы сдерживания роста мировых валют по отношению к рублю.
«В частности, сейчас очень слабая поддержка рубля на внешних рынках: санкции ограничивают доступ к иностранной валюте и уменьшают экспортную выручку, что снижает приток долларов, евро и юаней в страну», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, 25 ноября курс доллара превысил 103 рубля, на следующий день американская валюта подорожала на Forex, преодолев отметку в 105 рублей. 27 ноября доллар на торгах достиг 108 рублей. Какой максимум обновит доллар и когда начнётся укрепление рубля — в материале Life.ru.
pixabay / falco