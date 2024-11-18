Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса ещё на полгода
Запрет на вывоз риса и крупы из России могут продлить на первое полугодие следующего года. С таким предложением выступили в Министерстве сельского хозяйства.
«Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой из Российской Федерации», — говорится в проекте постановления.
Минсельхоз уже опубликовало проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия смогла обеспечить себя зерном вплоть до нового урожая. На данный момент РФ гарантировала себе продовольственную безопасность. По итогам текущего года объём общего урожая составит около 130 миллионов тонн, 83 из которых — пшеница.
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