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18 ноября, 15:44

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса ещё на полгода

Запрет на вывоз риса и крупы из России могут продлить на первое полугодие следующего года. С таким предложением выступили в Министерстве сельского хозяйства.

«Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой из Российской Федерации»,говорится в проекте постановления.

Минсельхоз уже опубликовало проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suwan Wanawattanawong

Наталья Афонина
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