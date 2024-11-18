Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса ещё на полгода

Запрет на вывоз риса и крупы из России могут продлить на первое полугодие следующего года. С таким предложением выступили в Министерстве сельского хозяйства.

«Установить с 1 января по 30 июня 2025 г. включительно временный запрет на вывоз риса, за исключением семян риса для посева, и крупы рисовой из Российской Федерации», — говорится в проекте постановления.

Минсельхоз уже опубликовало проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.