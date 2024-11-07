Россия полностью обеспечила себя зерном до нового урожая

Россия гарантировала себе продовольственную безопасность, полностью обеспечив себя зерном на этот сезон. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства.

«Собрано более 128 миллионов тонн. Внутреннее потребление зерна у нас составляет 87 миллионов тонн. Таким образом, мы полностью обеспечили продовольственную безопасность по этому направлению», — пояснила глава Минсельхоза.

Она пояснила, что объём общего урожая по итогам года составит около 130 миллионов тонн, 83 из которых — пшеница. Лут подчеркнула, что этот показатель встанет в ряд с пятью лучшими результатами в новейшей истории страны, а также позволит сохранить существенный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки.

«В настоящий момент осенние полевые работы в стране находятся на финальной стадии. На данный момент зерновые культуры обмолочены с 97% площади, собрано более 128 миллионов тонн зерна», — заявила Лут.