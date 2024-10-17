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17 октября, 04:53

Япония в сентябре нарастила экспорт в Россию на 98,5%

Япония увеличила экспорт автомобилей в Россию на 132% в сентябре

В сентябре 2024 года Япония значительно увеличила экспорт автомобилей и автодеталей в Россию. Согласно данным японского министерства финансов, поставки машин выросли на 132,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экспорт деталей для них — на 21,3%.

Общий рост экспорта в Россию составил 98,5%, достигнув 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов). Импорт из России также показал положительную динамику, увеличившись на 2,8% и составив 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов).

Экономист оценил роль России на мировом рынке экспорта продуктов питания
Экономист оценил роль России на мировом рынке экспорта продуктов питания

Ранее в Японии арестовали россиянина из-за экспорта гидроциклов и мотоциклов в РФ. Это первый арест в Японии, касающийся обвинений в экспорте товаров в Россию, вопреки санкциям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / josefkubes

Анатолий Цейко
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