Япония в сентябре нарастила экспорт в Россию на 98,5%

В сентябре 2024 года Япония значительно увеличила экспорт автомобилей и автодеталей в Россию. Согласно данным японского министерства финансов, поставки машин выросли на 132,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а экспорт деталей для них — на 21,3%.