В Госдуме назвали неожиданного виновника эпопеи с ценами на яйца

Минсельхоз не справляется с планированием производства продовольствия, что могло привести к дефициту яиц в России. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский указал на виновного в данной ситуации, его слова привела радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, раньше жители южных регионов могли приобретать инкубаторские яйца и разводить кур. Однако после введения запрета на самостоятельное забивание птицы ситуация изменилась.

«Минсельхоз заявил, что забивать птицу нельзя, и необходимо отправлять её на профессиональную бойню. Но ни один ответственный производитель не согласится принимать чужую курицу на свою бойню, чтобы не подвергать риску своих птиц. Закон был принят, но никто не учёл, как его реализовать», — отметил Лисовский.

В результате люди утратили возможность зарабатывать на производстве птицы и яиц, а инкубаторы, которые их обеспечивали, закрылись. Это привело к снижению производства яиц и последующему росту цен, на который в конце 2023 года обратил внимание президент России Владимир Путин, заключил депутат.