Что было раньше – курица или яйцо?: Учёные из Женевы поставили точку в вечном споре

Учёные из Женевского университета пришли к выводу, который, возможно, окончательно разрешит вековой спор о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Исследование показало, что генетические механизмы, отвечающие за образование яйцеклеток, существовали задолго до появления первых животных. Об этом пишет Daily Mail.

Для проведения исследования ученые выбрали необычный объект — одноклеточный организм Chromosphaera perkinskii, обнаруженный в морских отложениях Гавайских островов. Исследования показали, что механизмы формирования яйцеклеток существовали уже в доисторической эволюции, ещё до появления многоклеточных существ и животных.

Согласно результатам работы учёных, генетические программы для формирования женских репродуктивных клеток, таких как яйцеклетки, возникли задолго до того, как появились первые курицы. Это открытие поддерживает гипотезу, что яйца, как форма размножения, существовали задолго до появления куриц.

При этом яйца с прочными оболочками, как у куриц, могли появиться лишь около 300 миллионов лет назад, что подтверждает тот факт, что яйцеклетки, как важная часть репродуктивных процессов, существовали ещё в эпоху ранних одноклеточных организмов.