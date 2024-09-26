Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 00:07

Профильные ведомства поддержали: В России введут новые меры для сдерживания цен на яйца

Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу объёмов яиц

Торговым сетям будет запрещено получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за продажу определенного объёма яиц. Как стало известно «Известиям», Минэкономразвития и Минсельхоз поддержали инициативу, разработанную Федеральной антимонопольной службой.

В новом документе яйца первой и второй категории включены в перечень социально значимых товаров, что исключает возможность получения вознаграждений за их продажу.

На данный момент к таким товарам также относятся хлеб, куриное мясо и молоко. В пресс-службе Минсельхоза сообщают, что, по оценкам, введение данной меры должно положительно сказаться на ценовой ситуации на внутреннем рынке.

Путин: Россия вышла в мировые лидеры по поставкам продуктов питания
Путин: Россия вышла в мировые лидеры по поставкам продуктов питания

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках «Разговоров о важном» рассказала школьникам про «путь зерна». Глава Минсельхоза объяснила детям, что доступ к продуктам питания — это одна из самых важных задач для государства.

Обложка ©

flickr / Pietro Izzo

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Россия
  • Минэкономразвития РФ
  • Минсельхоз РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров