Профильные ведомства поддержали: В России введут новые меры для сдерживания цен на яйца
Торговым сетям запретят получать вознаграждения за продажу объёмов яиц
Торговым сетям будет запрещено получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за продажу определенного объёма яиц. Как стало известно «Известиям», Минэкономразвития и Минсельхоз поддержали инициативу, разработанную Федеральной антимонопольной службой.
В новом документе яйца первой и второй категории включены в перечень социально значимых товаров, что исключает возможность получения вознаграждений за их продажу.
На данный момент к таким товарам также относятся хлеб, куриное мясо и молоко. В пресс-службе Минсельхоза сообщают, что, по оценкам, введение данной меры должно положительно сказаться на ценовой ситуации на внутреннем рынке.
Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках «Разговоров о важном» рассказала школьникам про «путь зерна». Глава Минсельхоза объяснила детям, что доступ к продуктам питания — это одна из самых важных задач для государства.
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