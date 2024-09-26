Профильные ведомства поддержали: В России введут новые меры для сдерживания цен на яйца

Торговым сетям будет запрещено получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за продажу определенного объёма яиц. Как стало известно «Известиям», Минэкономразвития и Минсельхоз поддержали инициативу, разработанную Федеральной антимонопольной службой.

В новом документе яйца первой и второй категории включены в перечень социально значимых товаров, что исключает возможность получения вознаграждений за их продажу.

На данный момент к таким товарам также относятся хлеб, куриное мясо и молоко. В пресс-службе Минсельхоза сообщают, что, по оценкам, введение данной меры должно положительно сказаться на ценовой ситуации на внутреннем рынке.