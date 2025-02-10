Макрон предостерёг Трампа от подрыва экономики Европы
Макрон призвал Трампа не вредить экономике ЕС, вводя торговые пошлины
Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерёг лидера США Дональда Трампа от введения торговых пошлин против Европейского союза, заявив, что такие меры нанесут ущерб не только Европе, но и самой Америке. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Макрон подчеркнул, что ЕС остаётся союзником США, и если Вашингтон хочет, чтобы Европа больше инвестировала в безопасность и оборону, то подрыв её экономики с помощью пошлин будет контрпродуктивным.
«Не следует вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами. Введение пошлин в отношении многих сфер повысит цены и приведёт к инфляции в США», — отметил он.
Французский лидер также добавил, что главной экономической угрозой для Америки является вовсе не Евросоюз, а Китай.
Ранее Китай установил 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и крупнообъёмные автомобили, импортируемые из США. Это решение стало реакцией на введение в Соединённых Штатах аналогичного налога в 10% на товары, поступающие из Поднебесной.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans