Макрон предостерёг Трампа от подрыва экономики Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерёг лидера США Дональда Трампа от введения торговых пошлин против Европейского союза, заявив, что такие меры нанесут ущерб не только Европе, но и самой Америке. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Макрон подчеркнул, что ЕС остаётся союзником США, и если Вашингтон хочет, чтобы Европа больше инвестировала в безопасность и оборону, то подрыв её экономики с помощью пошлин будет контрпродуктивным.

«Не следует вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами. Введение пошлин в отношении многих сфер повысит цены и приведёт к инфляции в США», — отметил он.