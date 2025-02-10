Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 23:49

Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 10 февраля, будут установлены пошлины в размере 25% на ввоз стали и алюминия в страну. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«С понедельника на сталь и алюминий будут введены пошлины по 25% на каждую категорию», — отметил глава государства.

Эксперт предрёк Европе печальный конец из-за отказа от российского алюминия
Эксперт предрёк Европе печальный конец из-за отказа от российского алюминия

Кроме того, как указано в информации от пресс-пула, Трамп также сообщил о намерении с 11 февраля ввести «ответные пошлины» в отношении других стран. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов во время полёта в штат Луизиана на Супербоул.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует утвердить 16-й пакет санкций против России до 24 февраля. Он будет включать запрет на импорт первичного алюминия. Процесс отказа от российского металла предполагается осуществлять поэтапно.

Обложка ©

Freepik/ onlyyouqj

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Новости экономики
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar