Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 10 февраля, будут установлены пошлины в размере 25% на ввоз стали и алюминия в страну. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«С понедельника на сталь и алюминий будут введены пошлины по 25% на каждую категорию», — отметил глава государства.

Кроме того, как указано в информации от пресс-пула, Трамп также сообщил о намерении с 11 февраля ввести «ответные пошлины» в отношении других стран. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов во время полёта в штат Луизиана на Супербоул.